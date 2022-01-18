/673274/بعد-اختياره-عضوا-بها-الرشيدي-يكشف-آلية-نظر-لجنة-القيم-في-مخالفات-النواب

أُختير النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، عضوًا بلجنة القيم لمجلس الشيوخ، بدور انعقاده الثاني، عن حزب الشعب الجمهوري، ضمن تشكيل اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

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وقال الرشيدي، في بيان له اليوم، أن لجنة القيم تضم 14 عضواً برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، موضحا أن المادة 30 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا.

اجتماع لجنة القيم بالبرلمان :

وأضاف الرشيدي، أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة فى وقت لاحق وتنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيلها، متعهدا بتقديم مزيد من الجهد.

آلية عمل لجنة القيم بالبرلمان :

وذكر النائب، أن المادة (٣١) تنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم :

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق أمس الإثنين، على تكشيل لجنة القيم التي تضم 14 عضوًا وفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقًا للقانون تختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، وغيرها.