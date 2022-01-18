أيمن أبو العلا بندوة دوت الخليج: لم نصل للكمال في مجال حقوق الإنسان ولكن قطعنا أشواط كبيرة

/673278/أيمن-أبو-العلا-بندوة-تحيا-مصر-لم-نصل-للكمال-في-مجال-حقوق-الإنسان-ولكن-قطعنا-أشواط-كبيرة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة حقوق الإنسان بالنواب معينة بالشكاوي التي تصلها بالكامل وترد عليها بحرص وحذر و تأخذ كل شكوي علي حدي، ويتم مناقشتها بالتفاصيل ووبعد ذلك يرسل الرد للجهة المعينة، لافتا أنه في بعض الأحيان الرد يكون غير كافي و تتم المناقشة مرة أخري.

دوت الخليج

وأكد أبو العلا، أن الجزء الأهم هو متابعة قرار وزاري موجود بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، مضيفا: الأمن والأمان الأولوية في مصر وتم تحقيق نسبة كبيرة منه، والدليل علي ذلك قرار عدم مد قانون الطوارئ، وعدم التميز ضد المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

أيمن أبو العلا: نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وليس هناك دولة وصلت للكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، لافتا أن الدولة عملت علي حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور، وبدأت في حلها من الجذور، مضيفا: الحقيقة أننا لم نصل للكمال ولكن قطعنا أشواط، وتوج ذلك مبادرة حياة كريمة التي تستهدف أكثر من نصف الشعب المصري.

وحل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضيفًا على موقع دوت الخليج اليوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة فى ندوة حوارية موسعة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ومطالبات إقراراها خلال الفترة الأخيرة بعد تزايد معدلات الأخطاء الطبية والتسبب فى الوفاة والتى كانت محطتها الأخيرة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى.

اللقاء الذى يدير الزميل محمود فايد، يتضمن النقاش كل ما يخص الملف الطبى فى مصر والأولويات التى يجب وضعها على طاولة مناقشات البرلمان، بجانب ملف حقوق الإنسان وما يشهده من تطورات خلال الفترة الأخيرة ورؤية مصر بشأنه خاصة فى ضوء بيئة العمل الأهلى والمجتمعى التى أصبحت مختلفة ومتطورة .

اللقاء يضتمن أيضا تطورات الأوضاع الصحية بشأن أزمة كورونا والجهود المبذولة من الدولة المصرية للمواجهة والتحديات الأخيرة بشأنه، بجانب رؤيته لأداء البرلمان كقيادة برلمانية ورئيس هيئة برلمانية على المستوى التشريعي والرقابى بجانب التشريعات المعطلة منذ سنوات بشأن الإيجار القديم أو المحليات والأحوال الشخصية.

«متى يصدر قانون المسئولية الطبية»..النائب أيمن أبو العلا فى ضيافة موقع دوت الخليج بعد قليل

لقاءات موقع دوت الخليج مع رموز العمل البرلمانى والسياسى تأتى فى ضوء رسالة الوعى التى يقودها الموقع بالأداء البرلمانى والتشريعى وما يحدث تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ حتى تكون الرؤية متاحة لجميع المواطنين لتقييم ومتابعة أداء السلطة التشريعية.