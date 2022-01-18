/673282/الشوط-الأول-فاركو-يتقدم-على-الزمالك-بهدف-نظيف-في-كأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وفاركو، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فاركو في خطف أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، من خلال وليد علي فرج أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين مررها أحمد مودي برأسية من داخل منطقة الجزاء لتصل لعبد الله بكري على القائم الثاني ويضعها بسهولة برأسه في الشباك.

ظهر نادي فاركو في الشوط الأول في أكثر من مشهد، والتي سجل في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء، عن طريق عزمي جومة، ولكن تقنية الفار تأتي بقرار إلغاء الهدف بداعي التسلل على جومة. ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في المباراة، والوصول لمرمى فاركو، ولكن دفاعات الخصم بقيادة رامي صبري كانت بالمرصاد أمام هجمات القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، عبد الله جمعة، أحمد زكي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، حمدي علاء، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، ماجد هاني

خط الهجوم: سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبد الله، رزاق سيسيه، يوسف اسامة نبيه، حسام أشرف.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.