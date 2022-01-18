/673286/كارلوس-كيروش-نحترم-السودان-وهدفنا-التأهل-للأدوار-الإقصائية-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الجميع مستعد لتقديم مباراة جيدة وممتازة أمام السودان في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "لدي ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم مباراة عالمية والفوز على السودان قبل التواجد في الأدوار القادمة الصعبة".

وتابع "لدي تركيز شديد من أجل اختيار التشكيل الأفضل لمباراة السودان القادمة ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة والهدف دائما تقديم بطولة جيدة".

وواصل "بالطبع سعيد بعدم وجود أي حالات كورونا داخل معسكر منتخب مصر وأتمنى أن يستمر الأمر حتى نهاية البطولة، ونستعد لمباراة السودان وتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

واختتم "قدمنا مباراة جيدة أمام غينيا بيساو ونتمنى أن يستمر الأداء الممتاز خلال المباراة القادمة أمام السودان ونريد الظهور بشكل جيد".

عمرو السولية: هدف منتخب مصر الفوز بكأس أمم أفريقيا.. ومباراة السودان صعبة

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، قبل مواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان "هدفنا التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ونلعب دائما من أجل اللقب والمستوى يرتفع بشكل مستمر".

وتابع "من يتحدث على مباراة السودان بأنها ستكون سهلة فهذا أمر خاطئ، فهم لديهم فرصة الصعود للدور القادم أيضا ونحترم المنتخب السوداني ونلعب على الفوز فقط".

وواصل "نريد تقديم مباراة جيدة من أجل الصعود للدور القادم، والأهم التركيز في كل مباراة بعيداً عن الأدوار القادمة".

فتحي مبروك يختار تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".