/673289/نائب-بورسعيد-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-كارت-الخدمات-المتكاملة-لذوي-الاعاقة

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أعلن النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بشأن عدم تفعيل قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سبب طلب الإحاطة

وأضاف النائب أحمد فرغلي أنه تم تعليق التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة " المرحلة الثانية " ، مشيرا الى انه يواجه ذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد أزمة مستمرة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب توقف التسجيل على موقع وزارة الصحة من اجل إستخراج كارت الخدمات المتكاملة كما أن الخط الساخن التابع لوزارة التضامن الإجتماعى لا يمتلك أى معلومات أو حلول بديلة يمنحها للمواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة الراغبين فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة مما جعلهم فى حيرة شديدة من أمرهم و عرضة للمحتالين كما أنهم لا يستطيعون الحصول على خدماتهم بدون كارت الخدمات المتكاملة .

مذكرة لصندوق التمويل العقاري

واوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم ايضا بمذكره لمى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى وذلك من أجل لتفعيل و تنفيذاً لقانون 10 لسنة 2018 الذى ينص على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والخاص بحصول الأشخاص ذوى الإعاقة و الإحتياجات الخاصة على أولوية الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الإجتماعى ( الإعلان الثامن ) حال توافر كارت الخدمات المتكاملة .

معلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة

جدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الهمم، تقدم تسهيلات يحصلون عليها من مختلف الجهات الحكومية ومنها "السكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها".

وبطاقة الخدمات المتكاملة، هي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذوى الإعاقة له حق عندي أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف واثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها، و البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة" وتساهم في تطوير قاعدة بيانات قومية،و يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، اما الحالات غير المستقرة يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي. وتشمل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعاقات السمعية، البصرية، السمع بصرية، الإعاقات المتعددة، قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم»، أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، و اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، هذا ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن. كما ان إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تكون كالتالي، الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقةثم تحديد مكان الكشف الطبي، وبعدها يتم إجراء الكشف الطبي، وفي حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم يتم إجراء الكشف الوظيفي له، وفي حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة له. ويطلب من المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 3 صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء، و صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها، شهادة ميلاد مميكنة، و الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن، بحيث ان المواطن لن يحمل ورقة فى يده.