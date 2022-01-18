نحو أسرة آمنة ومجتمع مستقر.. حملة لـ مجمع البحوث لمدة شهر بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية موسعة إلى جميع محافظات مصر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وتستمر فعالياتها على مدار شهر كامل، بعنوان "نحو أسرة آمنة ومجتمع مستقر"؛ وذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بالتركيز على برامج التوعية للأسرة المصرية؛ واستجابة لحاجة المجتمع إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة التى تمثل نتائجها طريقًا للوصول إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام بين جميع أفراده.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتى فى إطار جهود الأزهر الشريف للمحافظة على الأسرة المصرية وحمايتها من كل محاولات العبث باستقرارها، حيث تستهدف الحملة الاهتمام بقضايا الأسرة المتنوعة باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة فى توقيت تعانى فيه الأسرة بعضًا من المشكلات والعقبات؛ نتيجة لغياب الدور الرقابى والتوجيهى لأرباب الأسر، مما أدى إلى أنتج بعضًا من المشكلات المجتمعية. أضاف عيّاد أن الحملة يتم تنفيذها من خلال مجموعة محاور مهمة من أبرزها: أهمية الأسرة ومكانتها فى الإسلام، أسس وضوابط بناء الأسرة فى الإسلام، الحقوق والواجبات فى الحياة الزوجية، أسباب الطلاق وسبل مواجهتها للحفاظ على الأسرة، وسائل حماية الأسرة فى الإسلام، التربية الإيجابية ونظرة الإسلام إلى التنشئة والتربية السليمة. أوضح الأمين العام أن الحملة يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر من خلال اللقاءات المباشرة مع الناس فى مختلف أماكن تواجدهم، إضافة إلى الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية والموقع الإلكترونى لمجمع البحوث الإسلامية على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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