مواعيد قبض شهر يناير 2022.. «تفاصيل»

مواعيد قبض شهر يناير 2022 ، العاملون فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص ينتظرون رواتب شهر واحد الخاصة بهم، والتى تغطى نسبة كبيرة من احتياجاتهم الشهرية.

دوت الخليج، محل اهتمام المواطنين الراغبين فى الحصول على راتبهم خلال شهر يناير الجاري، وذلك من ماكينات الصرف مع نهاية الشهر، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية: -

مواعيد قبض شهر يناير 2022

وتتبع وزارة المالية نهجًا فى عملية صرف الرواتب على العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقائم على صرف المرتبات على دفعات بدلًا من القيام بذلك فى مرة واحدة تسهيلًا على المواطنين لتجنب الإصابة بكورونا.

وصرف رواتب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين فى القطاع الخاص من المرتقب أن تكون فى ماكينات الصرف مع نهاية شهر يناير الحالي، وغالبًا فى أيام 29 و30.

ومن المقرر أن تحدد وزارة المالية مواعيد صرف رواتب شهر يناير مع الوضع فى الاعتبار أيام الإجازات المحددة من قبل الدولة، حيث الاحتفال بعيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير.

تعرف على مواعيد صرف المرتبات

وتعمل وزارة المالية على صرف المرتبات سواء على وزارات أو هيئات وجهات تابعة لها، مع مراعاة العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والعاملين فى القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يتم صرف رواتب العاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم الأثنين المقبل 24 يناير، ومن ضمن تلك الوزارات:- الصحة، التعليم، التجارة، الصناعة، والتموين والنقل، والعديد من الوزارات والهيئات الأخرى.

مواعيد صرف مرتبات من الوزارات والهيئات

كما أنه من المقرر أيضًا إرجاء عدد من الوزارات والهيئات إلى يوم 25 يناير، ومنها:- وزارة التربية، التعليم، وزارة الكهرباء والعديد من الهيئات والمنظمات الأخرى مثل هيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة الدستورية، وأيضًا الأزهر الشريف، ومجلس الوزراء.

يأتي هذا الإطار المتبع بعد تفعيل الاجراءات الاحترازية التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى وقت لاحق بشأن محاصرة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضًا: موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022

كما أنه ينصح للمواطنين الذين يتسلمون رواتبهم من ماكينات الصرف الحرص على التعقيم المتكرر وذلك لاستعمال تلك الماكينات من قبل الآلاف من المواطنين.