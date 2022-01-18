حفيد عمر الشريف يتصدر تريند «جوجل» بعد انتشار شائعة وفاته.. تفاصيل

تصدر عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنام فاتن حمامة تريند «جوجل»، حيث ظهر اسمه فى مؤشرات البحث الأولى على محرك البحث العالمي، بعد تداول شائعة وفاته، حيث روجت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أخبارًا كاذبة عن رحيله نتيجة لحادث سير.

دوت الخليج يرصد تصدر حفيد عمر الشريف تريند جوجل بعد انتشار نبأ وفاته.

حفيد عمر الشريف

ولم يلبث قليلًا إلا وخرج عمر الشريف جونيور عن صمته لينفي تلك الشائعة ويؤكد أنها عارية من الصحة تمامًا، حيث نشر الخبر عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة".

عمر جونيور الشريف يعلن مثليته الجنسية

جدير بالذكر أن عمر جونيور حفيد عمر الشريف، أعلن عام 2014 أنه مثلي الجنس ويعتبر نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب البعض وشنوا عليه هجومًا واسعًا.

حفيد عمر الشريف حامل من نانسي عجرم

و تعرض عمر الشريف جونيور إلى موجة كبيرة من السخرية، وذلك عندما انتشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يرقص وكانت بطنه منتفخه، وقال البعض بإنه حامل.

ورد عمر الشريف عن الأخبار الزائفة المتداولة، حيث عبر عن مدى تعجبه من هذة الشائعات وأكد أنها ليست لها أي أساس من الصحة، وعلق بسخرية قائلًا :" لمن يسأل عن هوية والد الطفل فهو نانسي عجرم".

حفيد عمر الشريف يرغب في الزواج من الفنان سام سميث

هذا وأثار عمر جونيور ضجة كبيرة عندما أعلن عن مشاركته في أحد الأعمال التلفزيونية في إسرائيل «The Baker and The Beauty»، وأعلن عن رغبته الزواج من الفنان سام سميث.

معلومات حول حفيد عمر الشريف مثلي الجنس

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك حفيد عمر الشريف في المسلسل المصري «وجه القمر» مع جدته فاتن حمامة، والنجم أحمد رمزي وغادر مصر بعد وفاة عمر الشريف، وذلك بعدما ظهر في فيلمي «المسافر»، و«حسن ومرقص» مع جده.

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