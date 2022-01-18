/673293/جنايات-القاهرة-تؤجل-محاكمة-حنين-حسام-في-الإتجار-بالبشر-والمتهمة-ماعملتش-حاجة

قامت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بتأجيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في جلسة إعادة محاكمتها.

دوت الخليج

جاء ذلك على حكم صادر بحقها غيابى بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه بتجارة البشر إلى جلسة ٢١ فبراير من اجل سماع أقوال الشهود. عقدت الجليسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حنين حسام في الإتجار بالبشر

وعلق المستشار محمد الجندى في قضية فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، قائلا:" إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.

حنين حسام : ماعملتش حاجة لكل ده

تجدر الإشارة إلى دخول حنين حسام فتاة التيك توك في نوبة بكاء متكررة قبل بدء جلستها بشان اجراءات القضية، على الحكم الصادر بحقها غيابى بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه تهمة الإتجار بالبشر، حيث قالت أثناء المحاكمة :" أنا معملتش حاجة عشان يحصل كل ده والله بريئة.

أصل الحكاية

حنين حسام، هي طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة،قامت بنشر فيديوهات على التيك توك ونالت على شهرة واسعة، وتم اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور، من خلال فيديوهاتها المنتشرة على التيك توك:

ونرصد في السطور التاية أهم هذه التهم

استغلال الفتيات

الاتجار في البشر بتطبيقات مشبوهة ودعوتهم للدخول إلى شات في غرف مغلقة مع شباب مقابل مبالغ مالية بالدولارات.

نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

تشجيع المراهقات والفتيات على بث مقاطع مصورة مشابهة والهروب من العدالة؟

القيام بأعمال تتنافى مع الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.

استغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة الفتيات للعمل خاصة مع ارتفاع نسب البطالة خلال فترة كورونا.