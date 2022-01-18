/673294/نائب-محافظ-قنا-يعقد-اجتماعا-مع-المسئولين-عن-ملف-التقنين-بقفط

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، عقد حازم عمر نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط مع المسئولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ‏بالمركز لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين ، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير ‏العام للمحافظة، و محمد موسي ‏رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط و أشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة و حسن حفني مدير إدارة ‏الأملاك والسادة رؤساء القرى بمركز قفط. ‏

نائب محافظ قنا يعقد اجتماعا مع المسئولين عن ملف التقنين بقفط

وجه نائب محافظ قنا خلال الاجتماع بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من ‏الطلبات ، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين و أتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، مشددا علي رؤساء القري بضرورة تشجيع المواطنين ‏على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق اوضاعهم طبقا للقانون، ، كما وجها باتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة. ‏

على جانب أخر ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لعرض المقترحات وتحديد المشروعات المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " المقرر انطلاقها في يوليو المقبل ، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد عطالله المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق وعدد من ضباط القوات المسلحة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة .

وأوضح " الداودى " أن المحافظة بدأت الإعداد مبكرا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة .

وأضاف محافظ قنا أن المديريات الخدمية وشركات المرافق انتهت من تحديد احتياجات القرى من المشروعات وسيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبين كافة الجهات المعنية للتوافق النهائى على أنواع وأعداد المشروعات المقترحة تمهيدا لإدراجها في خطة التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، وتم تدارك العقبات التى أدت إلى تأخر بدء أعمال التنفيذ فى بعض مشروعات المرحلة الأولى ، مؤكدا أن المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة .