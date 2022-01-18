/673295/اتحاد-الكرة-يدعم-محمد-صلاح-أنت-الأفضل-بالنسبة-لنا

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، والتي إقيمة أمس الإثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وحرص الحساب الرسمي لاتحاد الكرة علي دعم محمد صلاح قائد منتخب مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك:” أنت الأفضل بالنسبة لنا”.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة الأفضل في العالم وحصل على 39 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 48.

ونال محمد صلاح ثقة عدد كبير من قادة منتخبات العالم في جائزة الأفضل في العالم ليتواجد في المركز الأول على حساب كبار اللاعبين على مستوى العالم.

وفيما يلي قادة المنتخبات التي قامت بالتصويت لـ محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم:

فلسطين

الإمارات

تونس

قطر

سويسرا

هولندا

غانا

الأردن

سوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيل أفضل فريق من الرجال لعام 2021.

ويقام حفل الاتحاد الدولي لاخيتار الأفضل في عام 2021، وكان أرسين فينجر أسطورة التدريب قد أعلن عن التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

توماس توخيل

توج الدولي الألماني توماس توخيل، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، والتتويج ببطولة دوري الأبطال.

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.