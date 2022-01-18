/673296/بتكلفة-٦٠-مليون-جنية--متابعة-عددا-من-المشروعات-القومية-بمركز-الرحمانية

أكد اللواء هشام آمنة على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يأتي من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياة .

مشيراً إلى أن البحيرة وضعت خطه عاجلة للحفاظ على مياة نهر النيل وإستثمار المياة بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة دوت الخليج ترصد التفاصيل .

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية برئاسة الحسينى ابو عيانة بمتابعة بعض الأعمال الجارية بنطاق المركز و منها الآتي تأهيل ترعة الكفرالجديد بداية من ترعة ساحل مرقص حتي كوبري البكوات بمسافة 6680 متر بتكلفة 49 مليون جنية حيث تم بدء الأعمال ٢٠٢١/٩ والمقرر نهو الأعمال شهر ٦ / ٢٠٢٢.

بتكلفة اجمالية ٦٠ مليون جنية متابعة عددا من المشروعات القومية بمركز الرحمانية

كما تم متابعة تأهيل ترعة واصلة الانصارية بدايه من مصرف بشارة عند كوبري البكوات تنتهي بقرية قصد أغلي علي بطول 3800 متر بتكلفة 11مليون جنية حيث تم بدء العمل فى يناير ٢٠٢٢ ومقرر نهو الأعمال ٢٠٢٢/٦.

كما تم متابعة تغطية ترعة العمارة بطول 250 متر وبتكلفة مليون جنيه، وتغطية ترعة الساحل بطول 200 متر بتكلفة 958 ألف جنيه،وتغطية ترعة النظام بقرية البكوات بطول 100متر بتكلفة 427 ألف جنيه.

كما جارى البدء فى أعمال تغطية مصرف المصري بطول 325 متر وبتكلفه 1.4 مليون جنيه،وترعة قصد أغلي بطول 120متر وقد بلغة القيمة التعاقدية 572 ألف جنيه، وترعة الطويلة القبلية بطول 140متر بتكلفة 605 ألف جنيه.

بالإضافة إلى اعادة رصف مدخل جزيرة الرحمانية بين الكباري الحديد بطول 250 متر بقيمة 622 الف جنيه.

جاء ذلك هذا وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني و المتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات.