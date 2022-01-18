/673297/مؤمن-زكريا-يتوعد-الصفحات-المزيفة-حرام-عليكم-كفاية-ويعلن-تقديم-بلاغات-عاجلة-صور

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن الصفحات المزيفة التي تنتحل صفته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر مؤمن زكريا عبر "إنستجرا" العديد من الصور الخاصة بالصفحات المزيفة التي لا يعرف عنها اللاعب أي شئ نهائيا.

وعلق مؤمن زكريا على الصورة الأولى "دي مش صفحتي وهعمل بلاغ كفاية بقا حرام عليكم".

أما التعليق على الصورة الثانية كتب اللاعب "دي كمان مش صفحتي".

مؤمن زكريا وخالد الغندور يساندان عمرو السولية بعد هدفه أمام تونس «صور»

حرصت نجوم الكرة المصرية على دعم الدولي المصري عمرو السولية، لاعب وقائد المنتخب الوطني، في بطولة كأس العرب، بعد تسجيل هدف المباراة الوحيد، في شباك الفراعنة.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائ عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

ونشر مؤمن زكريا صورة لعمرو السولية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها بقلب في إشارة منه لدعم صديقه.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"و لا يهمك يا عمرو انت لاعب كبير و الخطأ وارد و عندنا تحديات اهم الفترة القادمة سواء كأس الأمم و الاهم الوصول لكأس العالم و يمكن اتغلبنا من تونس و نوصل كاس العالم و ممكن تونس كسبت و لا تصل كاس العالم و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و ان شاء الله القادم افضل لمنتخب مصر".

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية من البداية ثم قام بإلغائها".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

واختتم: "الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.