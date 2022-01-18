/673301/الزمالك-يخسر-أمام-فاركو-بثنائية-في-كأس-الرابطة-المصرية

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، عبد الله جمعة، أحمد زكي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، حمدي علاء، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، ماجد هاني

خط الهجوم: سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبد الله، رزاق سيسيه، يوسف اسامة نبيه، حسام أشرف.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.