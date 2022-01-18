عاجل- السيسى يوجه برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الضمادات الطبية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمى رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة فى تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج، كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعى ضخم فى العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة فى هذا الإطار. ووجه الرئيس بتدقيق جميع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى، والتى تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر.

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