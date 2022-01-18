إنفوجراف| بتوجيه الرئيس.. زيادة أجور العاملين فى القطاع العام والخاص

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.





وقد وجه الرئيس بالتالى:

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023".

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