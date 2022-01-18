عاجل- الرئيس يوجه الجمارك بتطبيق المعايير العالمية فى السلع المستوردة

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس اطلع على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجها بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر فى هذا الإطار، فضلا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ الجوية.
وتم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركى، ونتيجة الدراسة التى أجريت مؤخرا فى هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولى، والتى أظهرت انخفاضا فى أزمنة الإفراج بنسبة حوالى 50%، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
واطلع الرئيس على الوفورات التى تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، موجها بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
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