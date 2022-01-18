وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بشأن سرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى من ذوى الهمم (كفيف)، وذلك بشارع الروضه بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.





وفى هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، حيث توجه الفريق إلى موقع الشكوى، وعليه فقد تم العثور على المواطن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة المواطن والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، علما بأنه قد تم إيداع المواطن بمجمع المسنين بالابعادية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى، وذلك أسفل الكوبرى العلوى بميدان كلية الزراعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، علما بأن المواطن تنتابه رعشة شديدة بسبب سوء حالة الطقس أثناء فترات الليل، الأمر الذى أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وفى هذا الإطار وفور تلقى الشكوى توجه فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الشرقية إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن بلا مأوى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى والاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن وفور استقرار حالته الصحية فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

فى حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تفيد بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة المظلات بأبراج أغاخان بشبر مصر.

وفور تلقى الشكوى فقد تم تكليف فريق وحدة غرب القاهرة 2 ببحث ودارسة الشكوى، علما بأنه قد تم العثور على الطفل ويدعى "ص . س .ص"، وقد تبين أن الأسرة تقيم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، وأن والده متوفى والأم متزوجه بآخر ولديها 2 من الأبناء، وأن سبب تشرد الابن هو حالة التفكك الأسرى التى تعانى منها الأسرة، وعليه فقد تم عقد جلسة توعية ودعما نفسيا مع للطفل وإقناعه بالعودة إلى الأسرة وإعادة دمجه، وذلك من خلال توعيته بمخاطر التواجد بالشارع، وفور موافقته توجه به الفريق إلى منزل الأسرة وإعادة دمجه، حيث تم التأكيد على الأسرة( الجده ، العم، الأم ) بحسن رعايته والحفاظ عليه من مخاطر الشارع، وقد أفاد العم بأنه سوف يصطحبه معه للعمل بإحدى ورش نجارة الأثاث والحفاظ عليه من مخاطر الشارع.