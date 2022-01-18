مركز القاهرة يعقد دورة تدريبية لبناء قدرات كوادر جنوب السودان في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، دورة تدريبية حول الأطر الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 في القاهرة بمشاركة ممثلين من الكوادر المدنية والقضائية والتشريعية والشرطية من دولة جنوب السودان.

تاتي هذه الدورة في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كافة المجالات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والتجارب الإفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك دعما لجهود جنوب السودان في تطوير الأطر والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ذكر السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، في افتتاح الدورة إلى أنه تم تنظيمها في إطار برنامج المركز المعني ببناء القدرات الإفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكونها جرائم عابرة للحدود ذات ارتباط وثيق بقضايا السلم والأمن والتنمية، وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة السويسرية لنشاط المركز في هذا المجال. واستعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، جهود مصر في مجال تطوير الأطر والتشريعات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والدور البارز الذي قامت به اللجنة الوطينة في هذا السياق.

من جانبها تطرقت السفيرة/ نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر للآثار المدمرة للإتجار في البشر وتهريب المهاجرين على سلامة المجتمعات والتنمية المستدامة. وقد أشادت السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، بالتعاون بين الحكومة السويسرية ومركز القاهرة الدولي، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول في هذا الصدد.

وتتناول الدورة موضوعات عدة بما في ذلك الأطر القانونية لمكافحة ظاهرتي الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بما يشمل الإنضمام وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم التجارب الوطنية في هذا السياق ودور آلية الإحالة الوطنية في توفير الحماية وإعادة التأهيل لضحايا الإتجار في البشر.