/673308/إسماعيل-يوسف-يشن-هجوم-على-كارتيرون-بعد-خسارة-الزمالك-أمام-فاركو

شن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، هجوم على باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، بعد خسارته أمام فاركو، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: " كارتيرون اشتغل على ايه في الفترة الماضية ال يوجد خطة أو شئ واضح من لاعبين الزمالك، لاعيبة فاركو كبيرة وواخدين الماتش بجدية، عكس الزمالك وكارتيرون".

وأضاف: " عندي علامة استفهام لإدارة كاتيرون للمبارتين، ولا هو لاعب اللاعيبة الناشئين ولا لعب على الفوز بالبطولة، الأهلي اعتمد على اللاعيبة الناشئين وواضح أنه عايز يستفاد بيهم".

وزاد: "فاركو قدموا مباراة كبيرة، ولديهم أكثر من لاعب رائع، ومجدي عبد العاطي خطط للمباراة بشكل أكثر من رائع".

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف