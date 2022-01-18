تعبيرًا عن اشتياقهم له.. الجمهور يهدي سمير غانم فيديو يجمع أبرز أعماله

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أعرب جمهور الفنان سمير غانم، عن حبهم واشتياقهم للراحل من خلال فيديو بسيط جمعوا به أبرز أعماله الفنية الذي لطالما اشتهر بها خلال مسيرته، وحقق من خلالها نجاحات باهرة، وأضافت الكثير من المعاني للسينما والدراما والمسرح، وذلك في الفترة ما بين 1977 حتى 2021.

دوت الخليج يرصد فيديو مجمع لأبرز أعمال سمير غانم تعبيرا عن اشتياقهم له

ونشرت دنيا سمير غانم هذا الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها معربة عن امتنانها للجمهور، فقالت: «شكرًا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يارب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا».

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة من صندوق الذكريات

من جانبه، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز في يوم الجمعة، متمنية لجمهورها ومتابعيها يوم ملئ بالحنية والسعادة كوالديها.

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نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم في يوم الجمعه ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرًا".

وأضافت: "بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي.. وسعادة وضحك وحب زي بابي".

رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز

الجدير بالذكر، أنه رحل النجمان الشهيران سمير غانم ودلال عبد العزيز في العام الماضي، بعد تأثرهم بفيروس كورونا المستجد، والعلاج منه لمدة طويلة داخل المستشفى، حيث رحل سمير غانم عن عالمنا، ولحقته زوجته دلال عبد العزيز بعدها بقليل، ليعم الحزن والأسى على الوسط الفني في مصر والوطن العربي، ودعاء من جمهور واسع النطاق لهما بالرحمة، ولبناتهم النجمتان دينا وإيمي بالصبر والقوة، وبعد فترة ليست بقليلة من الحزن والعزلة، بدأت النجمتان مؤخرُا للعودة لحياتهن العادية، وخرتا للأضواء مرة أخرى تدريجيًا.

رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها

ووجهت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز داعية بأن تجتمع معاها هي ووالدها الراحل أيضًا، الفنان الكبير سمير غانم.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز: «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي».