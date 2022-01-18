/673316/عمرو-جمال-فوز-فاركو-على-الزمالك-لم-يأتي-بالصدفة-والقادم-أفضل

أكد عمرو جمال، لاعب فريق فاركو، أنه سعيد بفوز الفريق على حساب الزمالك ولم يكن الفوز عن طريق الصدفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إدارة النادي لديها طموحات كبيرة من أجل تحقيقها خلال هذا الموسم، وبدأنا الموسم بشكل سيئ ولكن بعد ذلك قدمنا مستويات جيدة".

وتابع "النهاردة أول مباراة نلعبها أمام فريق من القمة والزمالك فريق قوي وقدمنا مستوى جيد قبل النتيجة، ومجدي عبد العاطي أضاف للاعبين الكثير".

وواصل "المباراة الماضية أمام سيراميكا قدمنا مستوى جيد للغاية ولكن خسرنا للأسف والأهم التركيز في المباريات القادمة".

إسماعيل يوسف يشن هجوم على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام فاركو

شن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، هجوم على باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، بعد خسارته أمام فاركو، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: " كارتيرون اشتغل على ايه في الفترة الماضية ال يوجد خطة أو شئ واضح من لاعبين الزمالك، لاعيبة فاركو كبيرة وواخدين الماتش بجدية، عكس الزمالك وكارتيرون".

وأضاف: " عندي علامة استفهام لإدارة كاتيرون للمبارتين، ولا هو لاعب اللاعيبة الناشئين ولا لعب على الفوز بالبطولة، الأهلي اعتمد على اللاعيبة الناشئين وواضح أنه عايز يستفاد بيهم".

وزاد: "فاركو قدموا مباراة كبيرة، ولديهم أكثر من لاعب رائع، ومجدي عبد العاطي خطط للمباراة بشكل أكثر من رائع".

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.