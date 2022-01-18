/673318/غادة-علي-تشارك-في-لقاء-رئيسا-النواب-المصري-والمجلس-الوطني-الاتحادي-الإماراتي

استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له، والذي يضم النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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تناول اللقاء تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا المهمة التي تهم الطرفين، ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية.

حضر اللقاء السفير شريف البديوي سفير مصر في أبوظبي.

هذا وشاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذى يزور دولة الإمارات حاليا.

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واستهل الوفد البرلماني زيارته بجولة بواحة الكرامة، واستعرض مراسم حرس الشرف، ووضع إكليلا أمام نصب الشهيد، كما سجل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كلمة في سجل الزوار تعبر عن التقدير لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

النائبة غادة على تشارك في زيارة واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قام الوفد البرلماني بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.