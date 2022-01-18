/673319/مجدي-عبد-العاطي-أشكر-رابطة-الأندية-المصرية-على-بطولة-الكأس-والفوز-على-الزمالك-تاريخي

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو، أنه سعيد بالفوز على نادي الزمالك في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "نسعى للفوز ببطولة كأس الرابطة وقدمنا مستوى جيد أمام نادي الزمالك وحققنا مكاسب عديدة للغاية".

وواصل "أشكر رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بوجود هذه البطولة وهذه الفترة الجميع كان يبحث عن مباريات ودية ولكن هناك إستفادة مادية وفنية للجميع".

وتابع "طريقة اللعب اليوم كانت مرتبة وكان هناك تعامل نفسي مع لاعبي الفريق وقدمنا مباراة جيدة للغاية وفي بداية الموسم قدمنا مستويات غير جيدة ولكن عاد الأداء بعد ذلك".

واختتم "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن مباراة الزمالك تاريخية لأنها لنا هامة للغاية والحمد لله على الفوز اليوم".

عمرو جمال: فوز فاركو على الزمالك لم يأتي بالصدفة والقادم أفضل

أكد عمرو جمال، لاعب فريق فاركو، أنه سعيد بفوز الفريق على حساب الزمالك ولم يكن الفوز عن طريق الصدفة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إدارة النادي لديها طموحات كبيرة من أجل تحقيقها خلال هذا الموسم، وبدأنا الموسم بشكل سيئ ولكن بعد ذلك قدمنا مستويات جيدة".

مجدي عبد العاطي

وتابع "النهاردة أول مباراة نلعبها أمام فريق من القمة والزمالك فريق قوي وقدمنا مستوى جيد قبل النتيجة، ومجدي عبد العاطي أضاف للاعبين الكثير".

وواصل "المباراة الماضية أمام سيراميكا قدمنا مستوى جيد للغاية ولكن خسرنا للأسف والأهم التركيز في المباريات القادمة".

إسماعيل يوسف يشن هجوم على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام فاركو

شن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، هجوم على باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، بعد خسارته أمام فاركو، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: " كارتيرون اشتغل على ايه في الفترة الماضية ال يوجد خطة أو شئ واضح من لاعبين الزمالك، لاعيبة فاركو كبيرة وواخدين الماتش بجدية، عكس الزمالك وكارتيرون".

وأضاف: " عندي علامة استفهام لإدارة كاتيرون للمبارتين، ولا هو لاعب اللاعيبة الناشئين ولا لعب على الفوز بالبطولة، الأهلي اعتمد على اللاعيبة الناشئين وواضح أنه عايز يستفاد بيهم".

وزاد: "فاركو قدموا مباراة كبيرة، ولديهم أكثر من لاعب رائع، ومجدي عبد العاطي خطط للمباراة بشكل أكثر من رائع".