قوات الصاعقة والمظلات تستقبل أبطال قادرون باختلاف «فيديو»

جدة - نرمين السيد - استقبلت قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة المصرية أبطال قادرون باختلاف.



جدة - نرمين السيد - استقبلت قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة المصرية أبطال قادرون باختلاف.



ويواصل أبطال قادرون باختلاف زيارة عدد من المواقع والمؤسسات فى الدولة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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