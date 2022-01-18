محافظ دمياط تتفقد المسارات المقترحة للخطوط الداخلية لسيارات الأجرة

جدة - نرمين السيد - زارت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة رأس البر، حيث تفقدت خلالها المسارات المقترحة للخطوط الداخلية لسيارات الأجرة، لتخفيف الضغط المرورى عن شارع بورسعيد نظرًا لكونه شارع رئيسى بالمدينة وممشى سياحى هام بها.





وأشارت الدكتورة منال - حسب بيان - إلى أن الخطة تتضمن مسارين باتجاهين موازيين لشارع بورسعيد، بدءًا من محطة ركاب مدينة رأس البر فى اتجاهين نحو شارع النيل والشاطئ، حيث يخدم المساران عددًا أكبر من المناطق بالمدينة، موجهة بتنظيم أماكن لانتظار السيارات الخاصة وإعادة تخطيط جميع الدورانات باتجاه المسارين. كما تفقدت أيضًا محطة ركاب رأس البر، لبحث خطة تطويره وتوسعته، وذلك بعد إحلال المبانى بالمحطة نظرًا لخطورتها الداهمة، مشيرة إلى وضع تصور عام للموقع وإعداد رفع مساحى له لتنظيمه بحيث يستوعب الخطوط الداخلية والخارجية وتخصيص ساحات لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بموسم الصيف لتخفيف الضغط عن المدينة. وعلى صعيد متصل، شددت المحافظ، على رفع الإشغالات ونواتج الهدم والتصدى للمخالفات بالمدينة، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الجانبية.

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