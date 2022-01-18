محافظ المنيا يعقد اجتماعا تنسيقيا لبدء الموجة 19 لإزالة التعديات

جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وممثلى جهات الولاية.
أكد المحافظ، إن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
أشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة بأجهزتها التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، وبالتعاون مع مديرية الأمن، أسفرت خلال الموجة الـ 18 السابقة، والتى تم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2021، عن إزالة 2722 حالة تعدى بالبناء، بإجمالى مساحة 186333 متر مربع، و219 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 2349 فدان و120 قيراط.
أوضح المحافظ، أن أعمال الموجة الـ 19 سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارا من غدا الأربعاء وتستمر حتى 30 من يناير الجارى، وتبدأ المرحلة الثانية من يوم 6 إلى 26 فبراير القادم، وتبدأ المرحلة الثالثة من يوم 6 الى 26 مارس القادم، على ان تتركز جهود تلك الموجة على استهداف حالات التعدى على نهر النيل، إلى جانب حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، باختلاف جهات الولاية لها.
وجه المحافظ بإنشاء غرفة عمليات مصغرة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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