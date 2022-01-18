تعاون بين فاكسيرا وسينوفاك لإنشاء أكبر مجمع لحفظ اللقاحات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للقاحات والمسحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، بحضور السفير الصينى لدى مصر "لياو ليتشيانج"وذلك بديوان عام وزارة الصحة.





وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن الاتفاقية تتضمن التعاون بين شركتى "فاكسيرا" و"سينوفاك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستى مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات، وذلك بطاقة استعابية 150 مليون جرعة.

وأكد أن الاتفاقية تأتى امتدادا للعلاقات التعاونية بين مصر والصين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، موجها فى هذا الصدد الشكر للحكومة الصينية وشركة "سينوفاك" لدعمهم مصر فى مواصلة جهودها فى التصدى لفيروس كورونا.

وبحث الوزير مع الجانب الصينى، فرص التعاون مع شركة "سينوفاك" لإنشاء معمل متطور داخل شركة "فاكسيرا" لأبحاث علوم الفيروسات، مماثل للمعامل المتواجدة بمقر شركة "سينوفاك"، ليصبح نقطة اتصال بين الباحثين فى مصر والصين، مؤكدا أهمية تلك المعامل فى بناء الكوادر البحثية المصرية، وإثراء الأبحاث الخاصة بتطوير الأمصال واللقاحات بمختلف أنواعها لمواجهة أى جوائح أو أوبئة مستقبلية.

وخلال كلمته، أوضح السفير الصينى لدى مصر، أن مجمع التبريد سيكون أكبر مجمع لحفظ اللقاحات فى أفريقيا، منوها إلى اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار استمرار التضامن بين البلدين الصديقين حكومة وشعبا فى مواجهة الوباء، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتى تأتى انعكاسا للعلاقات الوطيدة للقيادة السياسية فى مصر والصين.

ومن جانبه، هنأ السفير المصرى لدى الصين، شركتى "فاكسيرا" و"سينوفاك"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة تاريخية بين مصر والصين، بما يساهم فى تعظيم فرص التعاون بين البلدين والعمل معا فى مواجهة الجوائح الصحية.

وبدورها، أكدت الدكتورة هبة والى الرئيس التنفيذى لشركة "فاكسيرا"، أن دعم الشركة بمجمع استراتيجى للتبريد، يساهم فى تعظيم فرص تغطية احتياجات الدول الأفريقية من اللقاحات والأمصال وليس مصر فقط، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء المجمع لحفظ اللقاحات سواء فى صورتها الخام أو المنتج النهائى، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المجمع بنظام إدارة أوتوماتيكى، وتحكم آلى للغرف المبردة، وكذلك أنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة.

وأكد رئيس شركة "سينوفاك"، أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن ثمار التعاون بين شركتى "سينوفاك" وفاكسيرا فى مجال إنتاج وتطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة، لافتا إلى حرص الشركة على التعاون مع مصر فى إنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا، فضلا عن التعاون الجارى فى مجال نقل تكنولوجيا التصنيع، مؤكدا أهمية مصر كشريك استراتيجى لتلبية احتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا مستقبلا.

وقع الاتفاقية الدكتورة هبة والى الرئيس التنفيذى لشركة "فاكسيرا" من جانب مصر، ورئيس شركة سينوفاك بيوتيك "ويدونغ ين" من الجانب الصينى، وذلك عبر تفنية الفيديو كونفرانس، وبحضور افتراضى للسفير المصرى فى الصين الدكتور محمد البدرى.