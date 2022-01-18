تعرف على أماكن الانتظار المتاحة داخل الجراجات وخريطة الزحام بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات بشارع جيهان السادات وطالب بسلوك شارع أحمد ماهر، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند ميدان الساعة.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى منطقة الأوتوستراد والمنيب والمتجه إلى المريوطية وطالب القادم من التجمعات والمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر سلوك الدائرى الأوسطى".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع السودان للقادم مناطق فيصل والهرم والمتجه إلى المهندسين والدقى وطالب بسلوك شارع الجامعة، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى مناطق الملك الصالح وطالب استخدام محور الأوتوستراد، كما طالب القادم من حلوان الابتعاد عن كورنيش النيل وسلوك الأوتوستراد، وشهدت مناطق وسط البلد بعض الكثافات المرتفعة خصوصا بشارع بورسعيد والعتبة وطالب بسلوك نفق الأزهر، وظهرت كثافات مرتفعة بكوبرى أكتوبر و15 مايو وطالب بسلوك كبارى "الجامعة وعباس والساحل".

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج الأوبرا وصلت إلى 430، والعتبة 310، وجراج التحرير 650، وعمر مكرم 300 مكان خالى.