القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية، تدريبا بحريا عابرا، بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، بمشاركة الفرقاطة المصرية «الإسكندرية»وفرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية "CHEVALIER PAUL".

تأتي التدريبات فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

واشتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

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وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية.