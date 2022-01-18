القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية "CHEVALIER PAUL". حيث إشتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير. وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية.

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