انت الان تتابع تفاصيل خبر بشري سارة للموظفين السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور ويقر علاوتين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رفع الحد الأدنى للأجور في خبر سار ينتظره المصريين العاملين في كافة قطاعات الدولة حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة الحالية وعلي رأسها السيد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بضرورة رفع مرتبات العاملين في الدولة لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وذلك في إطار سعي الدولة في تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين وتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية التي كان لابد من عملها في الوقت الراهن للحفاظ علي اقتصاد البلاد من الانهيار علي المواطنين من محدودي الدخل في خطوه ستسعد جميع الأسر المصرية كما قرر السيد الرئيس تعيين 150 ألف معلم جديد لرفع كفاءة المنظومة التعليمية خلال الخمس سنوات القادمة بمعل 30 ألف معلم سنويا.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور وإضافة علاوتين للعاملين بالدولة

وجه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع السادة رئيس الوزاراء المهندس مصطفي مدبولي و السيد وزير المالية محمد معيط والسيد نائب وزير المالية للشئون المالية أحمد كوجك والسيد نائب وزير للمالية لشئون الخزانة إيهاب أبو عيش بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ليصبح 2700 جنية كما وجه سيادته بإقرار علاوتين جديدتين بمقدار 8 مليار جنية للعاملين بالدولة وهما:

علاوة بمقدار 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بمقدار 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

كذلك وجه سيادة الرئيس بضرورة زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة تصل إلي 18 مليار جنية كما شدد سيادته علي ضرورة تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنية كحافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات المختلفة والهيئات والمراكز المختصة بالبحث العلمي وكذلك إضافة أطباء امتياز في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان لقانون رفع مكافأة الامتياز للأطباء.

اقرأ أيضا