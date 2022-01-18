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انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| زيادة المرتبات لجميع الموظفين وعلاوتين وحافز و4 قرارات تاريخية للرئيس السيسي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بـ زيادة المرتبات لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم، وأصدر بها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بياناً رسمياً، وتم نشرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالرئاسة.
تفاصيل قرارات الرئيس حول زيادة المرتبات
حيث عقد اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب وزير المالية، وخرج الإجتماع بحزمة من القرارات الهامة، والتي تنحاز لهذه الفئة العريضة من الشعب المصري وهي فئة الموظفين.
وجاءت قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي حول زيادة المرتبات وفق ما يلي:
أولاً| رفع لحد الأدني لأجور جميع الموظفين إلى 2700 جنية.
ثانياً| علاوة 7% وهي العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ثالثاً| علاوة 13% من الأساسي لموظفي الدولة لغير مخاطبين بالخدمة المدنية.
رابعاً| زيادة الحافز الإضافي لجميع موظفي الدولة المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه.
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