/673321/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-غينيا-وزيمبابوي

تقام بعد قليل مباراة زيمبابوي وغينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتريد غينيا تحقيق الفوز من أجل التواجد على صدارة المجموعة الثالثة مع التنافس الشديد مع السنغال.

وفيما يلي تشكيل الفريقيين:

تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: عصمان كانتي، محمد كامارا، إبراهيما كونتي، إبراهيما سيسي

خط الوسط: ماريبا كومارا، مامادو كاني، إيسياغا سيلا

خط الهجوم: نابي كيتا، سوري كابا، خوسي كانتي

تشكيل زيمبابوي:

حراسة المرمى: تلبرت شومبا

خط الدفاع: بيتر مدوهوا، تاباني كاموسوكو، جيرالد تاكوارا، غودنوز موريرا

خط الوسط: نيفر تيجري، بروس كانغوا، كوداكوشي ماهاشي

خط الهجوم: أدميرال موسكوي، أدميرال موسكوي، كتوليدج موسونا

كأس أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ومالاوي

أعلن أليو سيسية المدير الفني لمنتخب لاسنغال التشكيلة الرسمية لمباراة مالاوي في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتحتاج السنغال إلى الفوز من أجل الصعود للدور القادم على صدارة المجموعة بعد منافسة قوية مع غينيا.

وفيما يلي تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو ساليس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، ناملبيس ميندي

خط الوسط: إدريسا جايي، شيخو كوياتي، بونا سار

خط الهجوم: محمد ديالو، ساديو ماني، بواليا ديا

تشكيل مالاوي للبماراة:

حراسة المرمى: تشارلز ثومو

خط الدفاع: ستانلي سانودي، لورانس تشازيا، دينيس تشمبيزي، جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميشيان إمهون، شيمويموي إدانا، جون باندا

خط الهجوم: فرانسيسكو مادينغا، خودا مويايا، هيلانجز ماهانجو

فتحي مبروك يختار تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".

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