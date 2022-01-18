/673326/المونتير-أحمد-حافظ-يدخل-العالمية-بمسلسل-Moon-Knight

يخوض المونتير المصري المعروف أحمد حافظ، تجربة فنية جديدة، يستعد من خلالها للوصول إلى العالمية، وذلك بمشاركته في مسلسل Moon knight، الذي يترقب عدد كبير من الجمهور عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة أحمد حافظ في مسلسل Moon knight

ويعد مسلسل Moon knight من إخراج مصري أيضا، فهو للمخرج محمد دياب، الذي يتعاون للمرة الثالثة مع أحمد حافظ، بعد مسلسلهما الشهير «إشتباك» وفيلم «أميرة».

تفاصيل مسلسل Moon knight

مسلسل «Moon knight» هو مسلسل تلفزيوني أمريكي يستند إلى شخصية مارفل كوميكس التي تحمل الاسم نفسه، كتبه جيرمي سلاتر، وتم اختيار أوسكار إسحاق ليكون بطل المسلسل في ذلك الوقت، وبدأ التصوير في أواخر أبريل الماضي في بودابست، وانتهى في أوائل أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى أتلانتا، جورجيا، وينتهي بعد ذلك بوقت قصير.

وتدور أحداثه حول مكافحة الجريمة مع اضطراب الهوية الانفصامية، والتورط في خضم حرب الآلهة في كل من العصر الحديث ومصر القديمة.

قصة مسلسل Moon knight

يجسد بطل العمل شخصية مارك سبيكتور، ويعاني بطل مسلسل Moon Knight من اضطراب الهوية، ويسمع أصواتًا في رأسه لا يميزها، ويعتقد أنه يجسد شخصية الإله المصري خونشو الذي ظهر تمثاله الذهبي في الفيديو أيضًا.

ولا يميز بطل Moon Knight بين الحقيقة والأحلام، ويتحدث بلهجة إنجليزية شمالية، ويعاني من عدم إدراك أفعاله التي يقوم بها حينما يقتل بوحشية ويتنقل عبر المباني في الظلام.

محمد دياب يعرب عن سعادته بخروج Moon knight للنور

هذا وقد أعرب المخرج والسيناريست المصري محمد دياب عن سعادته بعد عرض أول إعلان تشويقي لمسلسله العالمي، والذي تجاوزت مشاهداته خلال يوم ونصف فقط ما يقرب من اثنين مليون و756 ألف مشاهد مؤخرًا.

وأكد دياب قائلاً: "أنا مترقب لأن عالم مثل هذه النوعية من الأعمال لهم متابعون ومهتمون لا يتوقفون ولو للحظة عن مشاهدة العمل ومتابعته، فهم يتحولون لداعمين لو أحبوا الإعلان التشويقي وقد يصبحون أكبر ناقمين عليه لو لم يعجبهم الإعلان".

وتابع دياب عن Moon Knight: "أنا متشوق لمتابعة ردود الفعل وكيف يحاول البعض تفسير هذه الأربعين ثانية قبل مشاهدة العمل كله، وشخصية فارس القمر ينتظرها البعض منذ سنوات، ومشاركة العمل والإعلان مع الجمهور العربي والمصري يهمني، وأحلم وأتمنى نجاح العمل وأن يفتح الباب لكثيرين من العرب لدخول صناعة هوليوود وبالطبع لأنني أحب العمل والمشروع.. وقد يكون نافذة لنا جميعا كفنانين عرب للدخول بقوة في هوليوود".