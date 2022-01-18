بعد تألقها بالجزء الثانى.. أميرة ياسر تشارك في بطولة فلاشات 3

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تقترب الفنانة الشابة أميرة ياسر على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل فلاشات في موسمه الثالث، ترقبا لطرحه خلال السباق الرمضانى المقبل 2022.

دوت الخليج

أميرة ياسر تشارك بمسلسل فلاشات 3

وتُعد اميرة ياسر من أحد الشخصيات الرئيسية والمؤثرة داخل المسلسل الاجتماعى الكوميدي فلاشات، والذي يقدم صناعه الجزء الثالث بعد نجاح الجزء الأول والثانى خلال الفترة الماضية.

مسلسل فلاشات

وشاركت الفنانة الشابة في الجزء الثاني من مسلسل "فلاشات" قبل أن يتم اختيارها للمشاركة في الجزء الثالث، والمسلسل يضم عدد كبير من نجوم الخليج منهم: سعد بخيت ومريم فهد ، محمد السني، عبدالحميد الشرشني، فيصل رشيد، وتأليف علي الدوس وإخراج جان يمين، ويستمر صناع المسلسل تصويره منذ ثلاث شهور ويتبقي لهم عدد قليل من المشاهد من المقرر انتهاء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وبجانب عملها امام الكاميرا، تقوم الفنانة أميرة ياسر باستمرار بروفات مسرحية "الأصمعي باقوه"، والمسرحية من تأليف عبدالرحيم الصديقي وتيسير عبدالله، وإخراج سعد البورشيد.

موعد عرض مسرحية "الأصمعى"

وتعرض مسرحية «الأصمعي» خلال الفترة من 20 إلي 22 يناير علي مسرح كتارا ضمن فعاليات معرض الدوحة للكتاب، كما شاركت الفنانة اميرة ياسر مؤخراً كضيفة شرف في مسرحية "المهمة الصعبة" مع الفنان عبدالعزيز المسلم وهو عرض كويتي وحقق نجاح جماهيري كبير.

من هو سعد بخيت المشارك في مسلسل فلاشات

يُعد سعد بخيت من الممثلين المميزين في السينما والدراما، بدأ حياته الفنية عام 1980، وشارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، ولقد انفصل فترة عن شاشة التلفزيون، ليعود عبر المسلسل القطري "قلوب للايجار "، وشارك في المسلسل الإذاعي "البيت العتيق"، والذي بث على إذاعة قطر، كان نشاطه كممثل مسرحي أكثر منه تلفزيوني، فمن أبرز مسرحياته "آه يا درب الزلق".

أما عن محمد السنى فهو من الفنانين الذين شاركوا فى أعمال فنية بمختلف الدول العربية منها فى السينما وبعضعها على المسرح، ومن أبرز الأفلام التي شارك بها "الحب في الثلاجة"،"الإرهاب والكباب"و " الكنزة" مع الفنان محمد رمضان، كما أنه قدم العديد من الاعمال المسرحية اشهرها: مواطن بالمقلوب، المصارع، في بيتنا مرشح.