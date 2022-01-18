/673328/اشتباه-في-كورونا-يبعد-حازم-إمام-عن-الزمالك

غاب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق خلال مواجهة القلعة البيضاء اليوم أمام فاركو، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء غياب اللاعب بسبب نزلة برد حاده يعاني منها واشتباه في كورونا، حيث قام بعمل مسحة ولم تخرج نتيجتها حتى الأن، ليقرر الاعب عزل نفسه حتى تخرج نتيجة المسحة.

وشارك حازم إمام في مباراة الزمالك الأولى أمام إنبي التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهدت المباراة إضاعة يوسف أوباما لركلة جزاء، في نظير ضياع أخرى لإنبي.

شن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، هجوم على باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، بعد خسارته أمام فاركو، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: " كارتيرون اشتغل على ايه في الفترة الماضية ال يوجد خطة أو شئ واضح من لاعبين الزمالك، لاعيبة فاركو كبيرة وواخدين الماتش بجدية، عكس الزمالك وكارتيرون".

وأضاف: " عندي علامة استفهام لإدارة كاتيرون للمبارتين، ولا هو لاعب اللاعيبة الناشئين ولا لعب على الفوز بالبطولة، الأهلي اعتمد على اللاعيبة الناشئين وواضح أنه عايز يستفاد بيهم".

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.