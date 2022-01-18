/673330/عمرو-محمود-ياسين-بعد-انتهاء-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-3-كنا-في-صراع

احتفل السيناريت عمرو محمود ياسين بانتهاء تصوير أحدث أعماله الدارمية التي كان يترقبها الجمهور بشوف عريم، وهو مسلسل «نصيبي وقسمتك» في موسمه الرابع، والذي أحدث ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حكاياته.

دوت الخليج يرصد احتفال عمرو محمود ياسين بمسلسل نصيبي وقسمتك 3

وكتب عمرو محمود ياسين في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فركش أخيرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 4، بأمانة شديدة احنا كان معانا وحوش مش كروو.. بجميع الأقسام من إنتاج، إخراج، تصوير وإضاءة، مونتاج صوت ومكساج، ديكور، ملابس، مكياج، بوفيه، سواقين.

وتابع عمرو محمود ياسين منشوره: وطبعًا كمان الممثلين بكل حكاية، بصراحة كانوا بيجوا نعذبهم والضحايا كتير، بس الناس لازم تعرف أن كل الحكايات اتكتبت على الهواء، اتصورت على الهواء، اتمنتجت على الهواء، في سباق رهيب مع الزمن لم أراه من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله.. بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين وأخدنا الريسك.. فانا أسف لو في أي تقصير، من أي حد فينا.

عمرو محمود ياسين يشكر صناع مسلسل نصيبي وقسمتك

وأضاف: أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد، لأن كلهم كانوا أبطال وبيشتغلوا بـ 30 ساعة وأكتر.. بس أحب أُشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت.

تفاصيل مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع بسبب مسلسل نصيبي وقسمتك

على الصعيد الآخر، كشف السيناريت عمرو محمود ياسين عن تعرضه لحادث سير مروع، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».