/673331/محمد-أشرف-روقا-المقصود-بالمشادة-التي-حدثت-ليس-جمهور-الزمالك

تحدث محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادب الزمالك، حول الإشتباكات التي حدثت بينه وبين أحد الجماهير الحاضرة في لقاء الأبيض أمام فاركو، بالجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب روقا على حسابه الشخصي على "إنستجرام": " بمناسبة الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا، تحت مسمى أن المقصود بيها جمهور الزمالك، انا مستحيل أعبر ن غضبي بالشكل دا مع جمهور الزمالك، الي انا واحد منهم".

وأكمل: " ما في الأمر أن فيه 3 أشخاص في المدرج سابوني بأمي وأبويا بأبشع التائم والإهانات ودي حاجة جديدة عليا، وانا متأكد أن دول لا يمثلوا جمهور الزمالك العظيم، الي انا واحد منهم قبل ما أكون لاعب ف فريقهم، وإذا تم فهمي بهذه الصورة فوجب التوضيح مني، وشكراً".

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف