رامي صبري: فاركو مشروع قادم ناجح لكرة القدم المصرية

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أكد رامي صبري، لاعب نادي فاركو، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الزمالك في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الفوز على الزمالك إنجاز كبير للغاية وإدارة نادي فاركو تريد دائما تحقيق النجاح ولدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب يقدموا مستويات جيدة".

وواصل "قدمنا بداية متعثرة في مستهل الدوري الإدارة كانت لديها ثقة كبيرة في مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، وكان الأهم عدم رحيله".

وزاد "المنظومة الناجحة هي التي قررت عدم إتخاذ قرار إنفعالي برحيل مجدي عبد العاطي، والأن نقدم مستويات جيدة، وفي بداية مباريات كأس الرابطة كنا نستطيع الفوز على سيراميكا".

واختتم "أشكر رابطة الأندية المحترفة على تنظيم بطولة الكأس وهي إعداد قوي، وعن ركلة الجزاء وإعادتها نحترم قرار المدير الفني ومفيش أي زعل بين اللاعبين".

مجدي عبد العاطي: أشكر رابطة الأندية المصرية على بطولة الكأس.. والفوز على الزمالك تاريخي

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو، أنه سعيد بالفوز على نادي الزمالك في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "نسعى للفوز ببطولة كأس الرابطة وقدمنا مستوى جيد أمام نادي الزمالك وحققنا مكاسب عديدة للغاية".

وواصل "أشكر رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بوجود هذه البطولة وهذه الفترة الجميع كان يبحث عن مباريات ودية ولكن هناك إستفادة مادية وفنية للجميع".

وتابع "طريقة اللعب اليوم كانت مرتبة وكان هناك تعامل نفسي مع لاعبي الفريق وقدمنا مباراة جيدة للغاية وفي بداية الموسم قدمنا مستويات غير جيدة ولكن عاد الأداء بعد ذلك".

واختتم "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن مباراة الزمالك تاريخية لأنها لنا هامة للغاية والحمد لله على الفوز اليوم".

عمرو جمال: فوز فاركو على الزمالك لم يأتي بالصدفة والقادم أفضل

أكد عمرو جمال، لاعب فريق فاركو، أنه سعيد بفوز الفريق على حساب الزمالك ولم يكن الفوز عن طريق الصدفة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إدارة النادي لديها طموحات كبيرة من أجل تحقيقها خلال هذا الموسم، وبدأنا الموسم بشكل سيئ ولكن بعد ذلك قدمنا مستويات جيدة".

مجدي عبد العاطي

وتابع "النهاردة أول مباراة نلعبها أمام فريق من القمة والزمالك فريق قوي وقدمنا مستوى جيد قبل النتيجة، ومجدي عبد العاطي أضاف للاعبين الكثير".

وواصل "المباراة الماضية أمام سيراميكا قدمنا مستوى جيد للغاية ولكن خسرنا للأسف والأهم التركيز في المباريات القادمة".