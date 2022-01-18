الخارجية تكشف تفاصيل حالة المصريين المصابين بالحادث الإرهابى فى أبوظبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية فى أبوظبى لأحوال الجالية المصرية فى الإمارات، حيث اطمئن السفير المصرى شريف البديوى، على حالة المواطنين المصريين، لمتابعة موقف المصابين والوقوف على احتياجاتهما.

وتواصل السفير شريف البديوى مع المصابين للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، وسيلتقى السفير المصرى بهما غدا.