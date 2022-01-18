مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية تلتقى أمين الغرفة التجارية البرازيلية

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة الدكتورة ماهى حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بكل من تامر منصور أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومايكل جمال المدير الإقليمى لمكتب الغرفة بالقاهرة، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها وزارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية للخارج وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى المجالات الاقتصادية كافة.





وعبرت السفيرة د. ماهى حسن عبد اللطيف أثناء اللقاء عن سعادتها بافتتاح مكتب الغرفة بالقاهرة مؤخراً، وذلك على هامش الزيارة الناجحة التى قام بها نائب رئيس جمهورية البرازيل "هاميلتون موراو" لمصر خلال شهر سبتمبرالماضى، حيث يعتبر المكتب الوحيد للغرفة فى إفريقيا ويتخذ القاهرة كنقطة انطلاق للتبادل التجارى بين الدول اللاتينية والدول الإفريقية، كما شددت على أهمية عمل المكتب نحو زيادة الاستثمارات البرازيلية فى القطاعات ذات الأولوية لمصر، مثل الزراعة والرقمنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أعربت مساعدة وزير الخارجية عن الاستعداد التام للتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية للمضى بالعلاقات التجارية إلى الأمام، خاصةً بعد زيادة الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 150 % خلال عام 2021 وبلوغ الميزان التجاريبينهما 2 مليار دولار، مؤكدةً على الاهتمام البالغ الذى توليه مصر للبرازيل كونها إحدى أبرز القوى الاقتصادية والسياسية والبشرية فى القارة اللاتينية، وموضحةً أن تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وساوباولو فى المستقبل القريب سوف يسهم فى تطوير العلاقات فى المجالات السياحية والتجارية والشعبية، ليس فقط مع البرازيل وإنما مع كافة الدول اللاتينية.

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