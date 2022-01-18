رئيس جامعة عين شمس يقرر إجازة تبادلية للعاملين ضمن إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".





وذكر بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن جامعة عين شمس أن الدفعة الأولى للإجازة ستبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء 19 يناير، وتستمر حتى الثلاثاء 25 يناير، والدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

ونوه البيان بأنه يستثنى من هذا القرار كلا من، القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات (مراقبين - أعمال كنترول وخلافه) وشبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

وأوضح القرار أنه على السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبًا نحو وضع النظام الذى يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، والسادة أعضاء هيئة التدريس.