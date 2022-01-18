السفير المصرى الجديد فى لشبونة يسلم أوراق اعتماده لرئيس البرتغال

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دى سوزا، أوراق اعتماد السفير وائل النجار سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة البرتغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال بقصر "أجودا" الرئاسى فى العاصمة لشبونة.





وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قيام الرئيس البرتغالى والسفير المصرى، فى حضور وزير الدولة للشئون الخارجية، بتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس البرتغالى عن تقديره واعتزازه بعلاقةالصداقة التى تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى وإعجابه بالجهود التى يبذلها فى كافةالمجالات من أجل تحقيق التقدم لمصر. ومن جانبه، أكد السفير وائل النجار، عزمه على استكمال مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة بين الشعبين والبلدين والتى بلغت أوجها عقب تبادل رئيسى الجمهورية زياراتهما للدولتين عامى 2016 و2018، فضلا عن العمل على إضافة آفاق جديدة للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين مصر والبرتغال.

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