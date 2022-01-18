العنانى يضع اللمسات النهائية على مشروع ترميم قصر محمد على فى شبرا (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قصر محمد على بشبرا، اليوم، لمتابعة اللمسات الاخيرة من أعمال مشروع ترميم القصر، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.





ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدى الوزير للمشروعات، وقطاع مكتب الوزير، والشئون الفنية، ورئيسى قطاعى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وشملت الجولة تفقد مبنى قصر الفسقية والغرف التى يتكون منها القصر؛ منها غرفة العرش والأسماء (أسماء أسرة محمد على) والطعام والبلياردو والحديقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال الترميم التى تتم بالقطع الأثرية المنقولة التى استقبلها القصر مؤخرا من لوحات زيتية وبيانو ونجف وأثاث ومفروشات لوضعها فى الأماكن الخاصة بها، واستمع الوزير لشرح مفصل عن أعمال الترميم الدقيق التى تتم بالبيانو والنجف واللوحات.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى، إلى الانتهاء من الأعمال بمبنى كشك الجبلاية وقصر الفسقية بنسبة 100%، وأن أعمال قصر الفسقية شملت ترميم الأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها. وكذلك تم معالجة الأخشاب، والترميم والتدعيم الإنشائى للقباب والحنايا والأروقة. كما تضمنت الأعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى لمشتملات القصر والواجهات الخارجية.

وأوضح العميد هشام سمير إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالممشى السياحى المؤدى إلى القصر وصلت إلى 98%، وتتضمن بازارات، وغرف أمن وأمانات، وجراج للسيارات، ومشايات، وبرجولات خشبية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلى للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر وكوبرى مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر، بنسبة تصل إلى 99.5 %؜.

جدير بالذكر أن قصر محمد على بشبرا يتفرد بالجمع بين الأسلوب الأوروبى فى الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة له على اختيار طراز معمارى فريد، والذى يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله ابواب قليلة العدد.

وتوجد بالحديقة عدة مبانى كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشئات القصر وكان ملحق بها عدة مبانى خشبية لموظفى القصر والحراسة، وأيضا سرايا الفسقية، بالإضافة إلى سرايا الجبلاية التى شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة، ومبنى الفسقية.