متحدث الصحة للمواطنين تعاملوا مع الأنفلونزا كأنها ”كورونا” واعزلوا أنفسكم



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أي مواطن يشعر بإصابة في الجهاز التنفسي العلوي، لا يعتبر ذلك أنفلونزا بل اشتباه فيروس كورونا، وعلى الجميع أخذ الحيطة والتعامل مع الإصابات التنفسية على أنها كورونا، إلى حين يتبين العكس.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن المستهدف من تطعيم المواطنين في مصر فوق الـ18 عاما بلقاحات كورونا 39.4%، وهذا يقترب من 60 مليون مواطن ومقيم على الأراضي المصرية، وحتى الآن اقتربت نسبة التطعيم من 40% من عدد المستهدفين بكامل التلقيح، وحتى الآن دخلت مصر 130 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، ويتاح حاليا 68 مليونا و500 جرعة، وهذا كافي ليغطي تطعيم المتبقين في مصر بما فيهم الجرعة الثالثة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أعراض الإصابات في مصر حاليا، تنفسية خفيفة، ويجب على كل مواطن يشعر بأي أعرض أن يعزل نفسه في منزله على الفور، ويتناول الأدوية المرتبطة بهذه الأعراض، وفي حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يجب التوجه إلى المستشفيات التابعة للصحة والسكان أو الجامعية.