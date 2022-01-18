خالد الجندي: المبادئ الأخلاقية لا تتحول ولا تتغير

ناقش الداعية الإسلامى خالد الجندى قضية الإحسان مستشهدا بقصة سيدنا يوسف مع إخوته وكيف تعرض للظلم طيلة حياته حتى مكنه الله في الأرض وظل كما هو من المحسنين.
وقال الجندي خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي أم سي" مساء اليوم الثلاثاء:" سيدنا يوسف عليه السلام لقطة حياته وهو مع والده وإخوته هي هي حياته وشخصيته عندما كان في الجب وعندما كان في بيت العزيز وعندما كان في السجن وعندما أصبح ملكا على مصر وكان اخوته يقولون له انا نراك من المحسنين، وصاحبيه في السجن قالوا له انا نراك من المحسنين".
وأوضح خالد الجندي أن شخصية سيدنا يوسف لم تتغير وظل على الإحسان مهما كانت الظروف ولم يتغير اي شيء في شخصيته".
كما استشهد أيضا بحياة الرسول صل الله عليه وسلم حيث قال:" لو جيت تشوف شخصية النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة كان اسمه الصادق الأمين وبعد البعثة كان أصدق وأأمن إذا النبوة مسحبتش منه شيء النبوة أضافت له شيء".
واختتم الجندي:" لابد أن تعلم إن المبادئ الأخلاقية لا تتحول ولا تتغير".
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