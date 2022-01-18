”الخارجية” تعلن إصابة مصريين فى الهجوم الإهاربى الأخير بأبو ظبى

فى إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية فى أبو ظبى لأحوال الجالية المصرية بالإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابى الذى تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث، حيث قام على الفور السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي بالاطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.
وفي هذا الإطار، قام السفير شريف البديوي بالتواصل مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، هذا وسيلتقي السفير المصري بهما غداً الأربعاء.
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