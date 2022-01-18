الرعاية الصحية تطلق حملة ”اعرف أكتر” للتوعية بخدمات التأمين الصحي الشامل

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعوية تحت شعار «اعرف أكتر»، للتعريف بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ودور هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفع بالمنظومة داخل المحافظات الثلاث التابعين للهيئة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأوضح البيان، أن حملة «اعرف أكتر» تهدف إلى توعية كافة المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فيما ترد كافة المنشورات التوعوية للحملة والتي سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع الفيسبوك، وكذلك على كافة منصات التواصل الاجتماعي، على كافة التساؤلات التي تتوارد في أذهان المواطنين سواء عن آليات الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمة الطبية المقدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات، وآليات التواصل والتعامل مع المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع البيان: المنشورات التوعوية المقرر نشرها على شكل أسئلة وإجابات بشكل مبسط عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، تجيب عن أكثر التساؤلات التي وردت من المواطنين على رقم الكول سنتر المجاني 15344، ومنها حزم خدمات هيئة الرعاية الصحية المتوفرة بكل محافظة تابعة للهيئة حتى لا يتحمل المواطن عبء السفر خارج محافظته للحصول على العلج، والأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وطرق الاشتراك بالمنظومة، وكذلك آليات إدارة المنظومة الجديدة التي تشمل فصل الخدمة عن مصادر تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وهو ما يضمن استمرارية جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يحققه تكامل دور الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إدارة المنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الحملات التوعوية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن تمتد لتشمل كافة المصريين بحلول عام 2030، وذلك بناء على تكليفات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لتطبيقها في غضون 10أعوام بدلًا من 15 عام، مؤكدًا أن خلق نظام تأميني يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، هو حلم لطالما راود عقول الجميع، وبدأ يتحقق على أرض الواقع الآن بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الحملة التوعوية ستكون من خلال منصات التواصل الاجتماعي وصفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بالهيئة، وعلى حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، والتي تعد منصات وافية بالمعلومات والخدمات الطبية والتوعوية عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمرتادي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، وهي الأقرب لكل مواطن مصري، وذلك يسهم بدوره في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.

وأشار إلى أن توفير المعلومة الصحيحة للمواطنين من مصدرها من أكثر وسائل بناء جسور الثقة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنتفعيها، مؤكدًا أن من حق المواطن أن يعرف الخدمات الطبية وتكلفتها ودور الدولة المصرية في تحمل العبء المالي من على كاهل المواطنين سواء باشتراكات زهيدة أوبالمجان لغير القادرين، وهو ما يضمنه نظام التأمين الصحي الشامل، ويؤكده مستوى رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة والذي وصل إلى نسبة تتخطى الـ 91%.