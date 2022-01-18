كأس أمم أفريقيا: السنغال تتعادل أمام مالاوي سلبياً

/673336/كأس-أمم-أفريقيا-السنغال-تتعادل-أمام-مالاوي-سلبيا

انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال ومالاوي بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الثالثة لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرت مالاوي على معظم أحداث الشوط الأول وكانت الأخطر على مرمى إدوارد ميندي حارس السنغال ولكن لم يتمكن رفقاء ساديو ماني في السيطرة وتسجيل اي أهداف.

وبهذه النتائج تصعد السنغال متصدرة للمجموعة برصيد 5 نقاط ثم غينيا الخاسرة أمام زيمبابوي برصيد 4 نقاط، ومالاوي برصيد 4 نقاط، وأخيرا زيمبابوي بـ 3 نقاط.

كأس أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ومالاوي

أعلن أليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال التشكيلة الرسمية لمباراة مالاوي في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتحتاج السنغال إلى الفوز من أجل الصعود للدور القادم على صدارة المجموعة بعد منافسة قوية مع غينيا.

وفيما يلي تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو ساليس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، ناملبيس ميندي

خط الوسط: إدريسا جايي، شيخو كوياتي، بونا سار

خط الهجوم: محمد ديالو، ساديو ماني، بواليا ديا

تشكيل مالاوي للمباراة:

حراسة المرمى: تشارلز ثومو

خط الدفاع: ستانلي سانودي، لورانس تشازيا، دينيس تشمبيزي، جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميشيان إمهون، شيمويموي إدانا، جون باندا

خط الهجوم: فرانسيسكو مادينغا، خودا مويايا، هيلانجز ماهانجو

فتحي مبروك يختار تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان في كأس أمم أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".